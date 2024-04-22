Комик Дмитрий Хрусталев заменит Маслякова в роли постоянного ведущего КВН

Комик Дмитрий Хрусталев стал новым ведущим телеигры КВН на весь 2024 год. Об этом пишет kp.ru. В последние годы бессменный ведущий юмористического шоу Александр Масляков все реже принимал участие в играх в качестве ведущего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии