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Российский шахматист Пингин завоевал серебро на чемпионате Азии среди юниоров

Российский шахматист Артем Пингин занял второе место на первенстве Азии среди юниоров не старше 20 лет.

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