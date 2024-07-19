В Белом доме заявили о возможном введении новых санкций против Китая

США в течение ближайших недель могут ввести новые санкции против Китая за торговые связи с Россией. Такое заявление 19 июля сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
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