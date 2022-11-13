Энциклопедия Техники

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Среди инженеров и ученых находились те, кто наносил огромный вред военным разработкам - предатели

Среди инженеров и ученых находились те, кто наносил огромный вред военным разработкам - предатели

﻿﻿В СССР над военными разработками трудились сотни блестящих инженеров и великих умов. Они делали великолепные военные разработки и самую надежную военную технику.

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