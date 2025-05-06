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Российская «Балтика» задумалась о производстве чипсов

Российская «Балтика» захотела купить готовое производство снеков. О том, что пивоваренная компания задумалась о производстве чипсов, сухариков, сушеной рыбы и иных закусок, со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

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