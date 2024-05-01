Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Операция «Карпаты» 16+Режиссер: Олег Фомин. В ролях: Владимир Веревочкин, Александр Лойе, Мария Лисовая, Олег Фомин, Алексей Шевченков, Алексей Гришин, Екатерина Волкова, Юрий Нифонтов, Сослан Фидаров, Константин Гацалов, Максим Горшков, Николай Самсонов, Владимир Капустин Премьера военно-исторического детектива.
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