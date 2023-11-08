С начала года почти 10 тыс. кв. м общественной территории освободили от самостроя в ЦАО

За девять месяцев 2023 года в центре Москвы ликвидировали более 180 незаконных построек. Об итогах работы по освобождению территории от самостроя в Центральном административном округе (ЦАО) рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.