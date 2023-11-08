Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Вместо  октябрят (7 ноября запрещено), пионеров и комсомольцев (как не оправдавших возложенного) приказано быть ... с...Церемония приняти...
  • Александр Беспамятных
    Великий мастер!!! Много сделал, хороших учеников воспитал. Книга о нем есть ."Художник каменных дел"Игоря Сорокина.Пр...Фотовыставка «Арх...
  • Владимир Грачев
    Меня всегда интересовал вопрос, о том, где же были местные власти, когда всё это строилось? В доле? Тогда надо, чтобы...На юге столицы де...

С начала года почти 10 тыс. кв. м общественной территории освободили от самостроя в ЦАО

С начала года почти 10 тыс. кв. м общественной территории освободили от самостроя в ЦАО

За девять месяцев 2023 года в центре Москвы ликвидировали более 180 незаконных построек. Об итогах работы по освобождению территории от самостроя в Центральном административном округе (ЦАО) рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх