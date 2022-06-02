Темы дня

123 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина иванова
    Если вернемся- все поймут, ЧТО уничтожили. А потребителю, конечно же, все равно: "ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ"Нам нужен потреби...
  • Иринушка
    Никаких ему шансов. Хватит уже гадить.А не пора ли губе...
  • Иринушка
    А вот что еще должен натворить этот деятель, чтобы его наконец выгнали с волчьим билетом.....А не пора ли губе...

Почему нам пофиг расширение НАТО на север

Почему нам пофиг расширение НАТО на север

Чото ржу над работающими по методичкам русофобами, кои заходятся в радостном визге по поводу того, что "Путин начал кровавую войну для того чтобы не пустить в НАТО хохлостан, а получил расширение НАТО за счет Финки и Шведки, план Путина провалился!" Разъясняю слабодумающим : населённый миллионами безмозглых злобных русофобских пидарасов хохлостан представлял собой реальную угрозу для национальной безопасности РФ - ненависть нищих хохлов к нам настолько сильна, что они рано или поздно напали бы на нас (незавимо от того были бы они в НАТО, или нет), несмотря ни на что, даже на угрозу физического уничтожения бОльшей части населения этого квази-государства непуганых дебилов, и это сыграло решающую роль в решении о начале "операции-Z"Возможное членство НАТО для хохлостана - вторичный фактор, но он тоже сыграл : захватывать территории хохлостана напичканные НАТОВ-скими объектами было бы затруднительно, поэтому Путин решил нанести превентивный удар и уничтожить хохлостан как г-во и существенно проредить население хохлостана, что совершенно правильно, логично, стратегически-оправданно и общечеловечески-радостно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх