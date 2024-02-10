Александр Горчилин возглавил спектакль «Петушки»

Александр Горчилин сыграет в «Петушках» Саввы Савельева. Компанию актеру составят Ирина Выборнова, Анастасия Лебедева, Софья Реснянская, Сергей Муравьев, а также Василий Михайлов и Игорь Ушаков из группы «Бомба-Октябрь», написавшие саундтрек к постановке.