Путин призвал Вучича преодолеть спад в торговле России и Сербии

Назначение сопредседателя российско-сербской межправительственной комиссии попросил ускорить главу Сербии Александра Вучича президент России Владимир Путин 9 мая в ходе переговоров в Москве, сообщила пресс-служба администрации российского президента.
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