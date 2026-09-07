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Why The Office's First Episode Was So Similar To The UK Version

Why The Office's First Episode Was So Similar To The UK Version

Greg Daniels, creator of the American version of The Office, explained why the pilot feels almost like a direct copy of the original British version.

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