Why The Office's First Episode Was So Similar To The UK Version

Greg Daniels, creator of the American version of The Office, explained why the pilot feels almost like a direct copy of the original British version.
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