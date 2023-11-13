В МИД РФ пошутили над желанием Зеленского созвониться с Трампом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о большом желании украинского президента Владимира Зеленского поговорить с бывшим американским руководителем Дональдом Трампом.
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