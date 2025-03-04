Бывший дом бас-гитариста Kiss в Беверли-Хиллз выставили на продажу

Знаменитый музыкант прожил здесь почти 40 лет. В особняке выполнен ремонт в стиле барнхаус, а на территории есть гараж на 20 авто и открытый бассейн с обеденной зоной на 30 человек Бывший дом бас-гитариста американской группы Kiss Джина Симмонса выставлен на продажу в Беверли-Хиллз за $33 млн.