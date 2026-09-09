Из Орловской области выдворен судимый сторонник идеологии АУЕ*

После освобождения из колонии в Орловской области и отказа от российского гражданства, мужчину выдворили из России и запретили въезд до 2090 года за связи с идеологией АУЕ и провоцирование конфликтов.
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