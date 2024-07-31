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Обнаружен препарат против инсулинозависимого диабета у детей

Обнаружен препарат против инсулинозависимого диабета у детей

Ученые Кардиффского университета, Королевского колледжа Лондона, Университета Суонси и Университета Калгари обнаружили, что препарат устекинумаб, используемый для лечения псориаза, эффективен при лечении ранних стадий диабета 1-го типа у детей и подростков.

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