Кандидат в президенты Польши раскрыл отношение Варшавы к вопросу Крыма

Польше безразлично, кому принадлежит Крым и где будет проходить российско-украинская граница. Отношение Варшавы к территориальным вопросам раскрыл кандидат в президенты страны Славомир Ментцен во время предвыборных дебатов, его слова приводит РИА Новости.
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