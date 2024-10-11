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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» продлил контракт с 17-летним Мартинесом, отступные – 50 млн евро. В августе защитник порвал «кресты» на тренировке с основой

Игрок подписал новое соглашение до 2026 года на улучшенных условиях. Помимо прочего, оно предусматривает отступные на сумму более 50 миллионов евро.

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