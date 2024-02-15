Сбербанк выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку

На уральском форуме «Кибербезопасность в финансах Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка сообщил, что с 24 по 28 января Сбер выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку.
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