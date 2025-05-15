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  • irina bugrova
    Это уже предлагали внести в законопроект о мигрантах еще год назад депутаты Толстой, Матвеев, глава СК Бастрыкин и др...Глава Крыма предл...
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    Надежды юношей питают!!!В Кремле рассказа...

В Кремле рассказали о совещании у Путина по переговорам с Украиной

В Кремле рассказали о совещании у Путина по переговорам с Украиной

По словам Пескова, на совещании, кроме членов российской переговорной группы, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

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Malina
Надежды юношей питают!!!
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