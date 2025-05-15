В Кремле рассказали о совещании у Путина по переговорам с Украиной

По словам Пескова, на совещании, кроме членов российской переговорной группы, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.