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Мировое обозрение

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До шести целей за вылет: Как дрон «Вещий Олег» перекрыл кислород ВСУ под Добропольем

До шести целей за вылет: Как дрон «Вещий Олег» перекрыл кислород ВСУ под Добропольем

Российские подразделения группировки «Центр» продолжают выдавливать украинские силы из района Доброполья, и одну из ключевых ролей в этом наступлении играют разведывательные беспилотники «Князь Вещий Олег».

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