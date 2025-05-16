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В аэропорту Шереметьево задержали лидера преступной группы

По информации из источников в правоохранительных органах, Басманный суд Москвы санкционировал арест одного из лидеров группы, занимавшейся хищениями у лиц, оказывающих поддержку специальной […] The post В аэропорту Шереметьево задержали лидера преступной группы first appeared on LentaMsk.

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