По информации из источников в правоохранительных органах, Басманный суд Москвы санкционировал арест одного из лидеров группы, занимавшейся хищениями у лиц, оказывающих поддержку специальной […] The post В аэропорту Шереметьево задержали лидера преступной группы first appeared on LentaMsk.
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