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Зеленский отменил поездки в Испанию и Португалию «из-за ситуации на фронте»

Зеленский отменил поездки в Испанию и Португалию «из-за ситуации на фронте»

Американские СМИ выходят с публикациями об отмене Зеленским своих зарубежных поездок. Так, на канале CNN сообщается, что глава киевского режима планировал отправиться на Пиренейский полуостров – в Мадрид и Лиссабон.

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