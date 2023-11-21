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Закон, порядок, государство

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В доме для жертвоприношений заживо сгорели семь жителей провинции Хэйлунцзян

В доме для жертвоприношений заживо сгорели семь жителей провинции Хэйлунцзян

Трагедия произошла в соседней с Приморьем провинции Хэйлунцзян. Как передали местные службы спасения, в пожаре сгорели заживо семь человек, которые делали жертвоприношения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал being.

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