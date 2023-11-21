В доме для жертвоприношений заживо сгорели семь жителей провинции Хэйлунцзян

Трагедия произошла в соседней с Приморьем провинции Хэйлунцзян. Как передали местные службы спасения, в пожаре сгорели заживо семь человек, которые делали жертвоприношения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал being.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии