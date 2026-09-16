In Sumy region, the Russian Armed Forces stormtroopers, observing the work of the Armed Forces of Ukraine, lured the special forces who were launching a counterattack infantry into a prepared trap and struck after the enemy had gathered in a forest area.
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