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The Eurasia Daily news agency

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The special forces of the Armed Forces of Ukraine launched a counterattack in Sumy region, but fell into the trap of our fighters

The special forces of the Armed Forces of Ukraine launched a counterattack in Sumy region, but fell into the trap of our fighters

In Sumy region, the Russian Armed Forces stormtroopers, observing the work of the Armed Forces of Ukraine, lured the special forces who were launching a counterattack infantry into a prepared trap and struck after the enemy had gathered in a forest area.

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