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Более 9 млрд. рублей инвестированы в добычу полезных ископаемых в Томской области

Более 9 млрд. рублей инвестированы в добычу полезных ископаемых в Томской области

Более 9 млрд. рублей инвестированы в добычу полезных ископаемых в Томской области Наталья МарковаОрганизации в Томской области получили инвестиции свыше 9 миллиардов рублей для развития добычи полезных ископаемых, включая нефть и природный газ.

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