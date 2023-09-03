Более 9 млрд. рублей инвестированы в добычу полезных ископаемых в Томской области Наталья МарковаОрганизации в Томской области получили инвестиции свыше 9 миллиардов рублей для развития добычи полезных ископаемых, включая нефть и природный газ.
Более 9 млрд. рублей инвестированы в добычу полезных ископаемых в Томской области Наталья МарковаОрганизации в Томской области получили инвестиции свыше 9 миллиардов рублей для развития добычи полезных ископаемых, включая нефть и природный газ.
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