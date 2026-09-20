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Татар-информ

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Коробченко вместе с семьей проголосовал на выборах в Госдуму в родной школе

Коробченко вместе с семьей проголосовал на выборах в Госдуму в родной школе

Фото: официальный канал Минпромторга РТ в МАКС Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы России вместе с членами семьи.

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