Сборная России вошла в тройку командного турнира после проката мужчин

Фигурное катание , 04 фев, 06:42 0 Сборная России по фигурному катанию вошла в тройку лидеров командного турнира после проката мужской короткой программы Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе на командном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине, лучший результат показал американец Нэйтан Чен Фото: globallookpress Фигурист сборной России 18-летний Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе на старте командных соревнований в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.