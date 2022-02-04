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Сборная России вошла в тройку командного турнира после проката мужчин

Сборная России вошла в тройку командного турнира после проката мужчин

Фигурное катание , 04 фев, 06:42  0  Сборная России по фигурному катанию вошла в тройку лидеров командного турнира после проката мужской короткой программы Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе на командном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине, лучший результат показал американец Нэйтан Чен Фото: globallookpress Фигурист сборной России 18-летний Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе на старте командных соревнований в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.

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