Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

855 подписчиков

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику НАТОвского производства на Южно-Донецком направлении

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику НАТОвского производства на Южно-Донецком направлении

На счету одного из расчетов РСЗО «Ураган» десятки различных целей противника, в том числе несколько 122-мм гаубиц Д-30, 155-мм гаубиц M777 производства США и гусеничных бронетранспортеров M113 американского производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх