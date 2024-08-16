Черчесов опроверг назначение в «Лудогорец»: «Что за бред?! Готовлюсь к первому матчу Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену» 

— Извините за поздний звонок, но вы действительно уже в Болгарии, как утверждают местные издания? — Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из «Лудогорца» ко мне не обращался, а даже если бы обратились бы, то мысли сейчас заняты совершенно другим.