Лидеры не разговаривали более двух лет Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой главы Белого дома.
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