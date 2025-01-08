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Петербургский дневник

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Келлог: Байден совершил большую ошибку, отказавшись от диалога с Путиным

Келлог: Байден совершил большую ошибку, отказавшись от диалога с Путиным

Лидеры не разговаривали более двух лет Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой главы Белого дома.

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