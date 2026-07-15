Ипотека на 30 лет вместо короткого кредита: почему в 2026 году длинный срок может оказаться выгоднее Елена ГалицкаяМногие годы россиянам советовали брать ипотеку на максимально короткий срок: чем меньше лет выплачивать кредит, тем ниже итоговая переплата банку.