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Царьград

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Российская армия на Белгородском направлении нейтрализовала 60 военных ВСУ

Российская армия на Белгородском направлении нейтрализовала 60 военных ВСУ

Российская группировка "Север" нанесла удар на Белгородском направлении, ликвидировав до 60 украинских военных.

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