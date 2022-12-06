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В Китае призвали разгромить США из-за эскалации украинского конфликта

В Китае призвали разгромить США из-за эскалации украинского конфликта

Вашингтон использует противостояние в Восточной Европе для ослабления потенциальных конкурентов.США способствуют эскалации украинского конфликта для изматывания ресурсов России и Европейского Союза, констатировали в китайском издании Global Times.

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