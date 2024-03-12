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Дочь Даны Борисовой принимала “Оземпик”

Дочь Даны Борисовой принимала “Оземпик”

Несколько месяцев назад Дана Борисова заявила, что похудела на целых 12 килограммов. Телеведущая сбросила вес благодаря лекарству для диабетиков.

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