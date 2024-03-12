Дочь Даны Борисовой принимала “Оземпик”

Несколько месяцев назад Дана Борисова заявила, что похудела на целых 12 килограммов. Телеведущая сбросила вес благодаря лекарству для диабетиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сменила веру, имя и вышла замуж за еврея-русофоба: как живет внучка Владимира Высоцкого, покинувшая Родину
- Дочери покинули Родину, и он решил усыновить ребенка: как живет ведущий Вадим Такменев и как выглядит его семья
- Покинул Родину и отказался от публичности: как сейчас живет и как выглядит старший сын Валерии и Шульгина
Свежие комментарии