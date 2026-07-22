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Воронежские новости

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РВК-Воронеж постепенно приводит в порядок забытые коммуникации

РВК-Воронеж постепенно приводит в порядок забытые коммуникации

В Воронеже немало коммунальных сетей, у которых фактически нет хозяина. Такие «бесхозные» трубы годами остаются без обслуживания — и со временем становятся источником проблем: в них появляются протечки, случаются засоры, а порой и серьёзные аварии.

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