РВК-Воронеж постепенно приводит в порядок забытые коммуникации

В Воронеже немало коммунальных сетей, у которых фактически нет хозяина. Такие «бесхозные» трубы годами остаются без обслуживания — и со временем становятся источником проблем: в них появляются протечки, случаются засоры, а порой и серьёзные аварии.
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