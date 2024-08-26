Представитель Ливии в ООН подверг критике брифинги в СБ ООН

Брифинги глав миссий ООН в Ливии — это новостные сводки, которые передают информацию о происходящем, но не предлагают решений, заявил посол Ливии в Организации Объединенных Наций Тахер Эль-Сонни, 21 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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