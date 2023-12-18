В Москве пройдет форум и премия для женщин-ученых «Колба». 19 апреля 2024 года в РЭУ имени Плеханова

При поддержке Фонда профессиональных инициатив «Женщины атомной отрасли» реализуется проект «Колба» — это форум и премия для женщин-ученых и специалистов из разных профессиональных сфер деятельностиОсновной миссией проекта «Колба» является популяризация науки в России, формирование ролевых моделей для будущих поколений, освещение научных достижений и разработок, обмен опытом и знаниями, а также создание крепкого интеллектуального сообщества и кадрового резерва в стране.