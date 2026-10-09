277-я ракетка мира И Чжоу в матче с Музетти впервые обыграл соперника из топ-30

277-я ракетка мира И Чжоу победил 25-ю ракетку мира Лоренцо Музетти во втором раунде «Мастерса» в Шанхае – 7:6(7), 3:6, 7:6(1).
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