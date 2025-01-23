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Тройное ДТП в Челябинске: погиб водитель после столкновения с автобусом

Тройное ДТП в Челябинске: погиб водитель после столкновения с автобусом

В Челябинске произошло серьёзное ДТП: столкнулись два легковых автомобиля и автобус "Волгабас". В результате аварии погиб 36-летний водитель.

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