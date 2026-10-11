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Царьград

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ГАИ Минска попросила водителей снизить скорость из-за дождей

ГАИ Минска попросила водителей снизить скорость из-за дождей

Минская Госавтоинспекция призвала водителей снижать скорость и избегать резких маневров на мокрой дороге, а пешеходам рекомендовала быть осторожнее при переходе проезжей части.

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