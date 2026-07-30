Перевод средств на счета Дурова может расцениваться как финансирование терроризма

Основателю Telegram Павлу Дурову после включения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга должны заблокировать счета в российских банках, а перевод ему денежных средств может быть расценен как финансирование терроризма.
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