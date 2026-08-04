Кубок России, квалификация Лиги чемпионов, водный ЧЕ и теннис

Не только о футболе

Горячее 5 августа: «Спартак» — «Оренбург», «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Балтика» и российские юниоры в синхронном миксте на вышке! 🎾 00:00*: Анна Калинская (Россия, 17) — Маккартни Кесслер (США), Торонто, второй круг *Время матча может измениться и будет уточнено Торонто.