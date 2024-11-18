МО РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне проведения СВО

Министерство обороны России 19 ноября рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО)Как указали в ведомстве, рядовой Владимир Пуляев в составе подразделения выполнял боевую задачу по удержанию позиций на важном тактическом рубеже.