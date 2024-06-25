Интересная жизнь с Vera Star Последствия вчерашней трагедия в Дагестане еще предстоит осознать, но уже становится очевидно, что ваххабизм высоко поднял голову и перешел к активной фазе противостояния.
Убийство священника в Дербенте, джигиты в Пятигорске отметили лезгинкой
Комментарии
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S
Serg
"Вчера, в день трагичных событий, группа здоровых и полных сил мужчин устроила веселье в центре города"- так какого х.я наши правоохранители на это смотрели? Подогнать автозаки, загрузить этих ублюдков, месяц подготовки (я гуманен) и на СВО, под надзор воюющих соплеменников, да того же подразделения "Ахмат". Тогда бы эти твари прониклись хотя бы боязнью за свою никчемную шкуру.
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2 час.
виктор климахин
ОКО ЗА ОКО надо до последнего шакала и ихних родителей родственников до последнего повесить на фонарных столбах чтоб другие шакалы знали что будет ишакам исламистам Тут дети не прикасаемых от папиных денег бесятся и руководят всем как бешенные псы и шакалы знают что их отмажут и не тронут Найти тех муфтий которые наставляют убивать Русских казнить прилюдно чтоб все видели этих исламистов как шакалов
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1 час.
М
ММ
Важнее находить и уничтожать подстрекателей! Да, именно тех муфтиев, которые видимо обладают способностями гипнотизеров (священники наверное всех религий склонны к этому), внушают людям свои верования, делают из обычных мусульман фанатиков-ваххабитов, всевозможных смертников. Такие опаснее обычной банды!
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1 час.
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