СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Пидоришко майдауновское! Ты б лучше не этим вопросом интересовался, не спрашивал ПРО РОССИЙСКУЮ часть побережья Черно...Немного из достиж...
  • Сергей Трофимов
    убивать этих ублюдков без жалости не взирая на то какие должности занимают или занимали«Отрастил бороду,...
  • Олег Самойлов
    сопливекнький! Не тебе макать! Ты лучше с пиздонтером общайся! Вы друг друга стоите!Немного из достиж...

Убийство священника в Дербенте, джигиты в Пятигорске отметили лезгинкой

Убийство священника в Дербенте, джигиты в Пятигорске отметили лезгинкой

Интересная жизнь с Vera Star Последствия вчерашней трагедия в Дагестане еще предстоит осознать, но уже становится очевидно, что ваххабизм высоко поднял голову и перешел к активной фазе противостояния.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Serg
&quot;Вчера, в день трагичных событий, группа здоровых и полных сил мужчин устроила веселье в центре города&quot;- так какого х.я наши правоохранители на это смотрели? Подогнать автозаки, загрузить этих ублюдков, месяц подготовки (я гуманен) и на СВО, под надзор воюющих соплеменников, да того же подразделения &quot;Ахмат&quot;. Тогда бы эти твари прониклись хотя бы боязнью за свою никчемную шкуру.
Ответить
2 час.
виктор климахин
ОКО    ЗА   ОКО    надо    до  последнего   шакала  и   ихних  родителей  родственников    до  последнего  повесить  на  фонарных  столбах    чтоб  другие   шакалы   знали   что  будет    ишакам   исламистам    Тут   дети   не  прикасаемых    от  папиных  денег  бесятся    и  руководят   всем   как  бешенные  псы   и  шакалы    знают   что  их  отмажут    и   не  тронут    Найти   тех   муфтий   которые    наставляют   убивать    Русских    казнить   прилюдно   чтоб   все  видели    этих   исламистов  как  шакалов
Ответить
1 час.
М
ММ
Важнее находить и уничтожать подстрекателей! Да, именно тех муфтиев, которые видимо обладают способностями гипнотизеров (священники наверное всех религий склонны к этому), внушают людям свои верования, делают из обычных мусульман фанатиков-ваххабитов, всевозможных смертников. Такие опаснее обычной банды!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх