Убийство священника в Дербенте, джигиты в Пятигорске отметили лезгинкой

S Serg "Вчера, в день трагичных событий, группа здоровых и полных сил мужчин устроила веселье в центре города"- так какого х.я наши правоохранители на это смотрели? Подогнать автозаки, загрузить этих ублюдков, месяц подготовки (я гуманен) и на СВО, под надзор воюющих соплеменников, да того же подразделения "Ахмат". Тогда бы эти твари прониклись хотя бы боязнью за свою никчемную шкуру.

виктор климахин ОКО ЗА ОКО надо до последнего шакала и ихних родителей родственников до последнего повесить на фонарных столбах чтоб другие шакалы знали что будет ишакам исламистам Тут дети не прикасаемых от папиных денег бесятся и руководят всем как бешенные псы и шакалы знают что их отмажут и не тронут Найти тех муфтий которые наставляют убивать Русских казнить прилюдно чтоб все видели этих исламистов как шакалов