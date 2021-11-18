Переговоры «МЮ» с Триппьером на продвинутой стадии. Защитник «Атлетико» хочет вернуться в АПЛ

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в АПЛ, где ранее выступал за «Тоттенхэм». 31-летним англичанином интересуется не только «Ньюкасл», но и «Манчестер Юнайтед», утверждает журналист Николо Скира.

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