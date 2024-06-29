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Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом

Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом

Южнокорейские, турецкие, американские и немецкие издания, вышли с материалами о том, что северокорейские братья уже пакуют инвентарь и в июле садятся на поезд, который домчит их до наших малых российских земель.

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