Минсельхоз США повысил оценку урожая кукурузы до нового рекорда

Оценку производства кукурузы в стране вопреки предварительным прогнозам аналитиков увеличило министерство сельского хозяйства США, так как многие ведущие штаты-производители установили новый рекорд урожайности, 13 сентября сообщает новостной портал Agriculture.
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