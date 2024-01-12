Энтони Дэвис: «Против «Лейкерс» все резко начинают попадать. Если у игрока 10% реализации, то против нас он выдаст 40%»

«Ваша защита на периметре испытывает трудности в последнее время. Как вы решаете эту проблему без ущерба для других элементов игры в обороне?» – задали вопрос Дэвису «Понять, что все, независимо от того, какая у соперников статистика, против нас все резко начинают попадать.