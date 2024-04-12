Вот это ты художник: В Краснодаре мужчина разрисовал здание администрации

Как сообщает «Полиция Краснодара», после проведения предварительного расследования сотрудниками уголовного розыска и местной полиции был выявлен и задержан 19-летний житель Новосибирска, который ночью 10 апреля 2024 года нанес красным спреем надписи на фасад здания администрации на улице Красной.
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