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Вот это ты художник: В Краснодаре мужчина разрисовал здание администрации

Вот это ты художник: В Краснодаре мужчина разрисовал здание администрации

Как сообщает «Полиция Краснодара», после проведения предварительного расследования сотрудниками уголовного розыска и местной полиции был выявлен и задержан 19-летний житель Новосибирска, который ночью 10 апреля 2024 года нанес красным спреем надписи на фасад здания администрации на улице Красной.

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Комментарии
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Владимир Грачев
До тех пор пока будут такие штрафы доморощенные Бэнксы не переведутся.
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