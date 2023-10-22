Раскрыта опасность одиночества для здоровья

Ученые Американского онкологического общества раскрыли опасность жизни в одиночестве для здоровья. Оказалось, что одинокие взрослые имеют в среднем на 32 процента больший риск фатального исхода от рака, чем те, кто живет с другими людьми.
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